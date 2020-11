Willingen lädt Heiligabend zum Gottesdienst an der Schanze

Heiligabend-Gottesdienst an der Mühlenkopfschanze © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Der Ski-Club Willingen nutzt am 24. Dezember den Platz an der Mühlenkopfschanze zu einem ökumenischen Heiligabend-Gottesdienst unter freiem Himmel.

Köln (SID) - Schanze statt Kirche: Der Ski-Club Willingen nutzt am 24. Dezember den Platz an der Mühlenkopfschanze zu einem ökumenischen Heiligabend-Gottesdienst unter freiem Himmel. Auf diese Art sollen laut OK-Chef Jürgen Hensel möglichst viele Menschen die Chance erhalten, "trotz Abstand und Hygienemaßnahmen zusammenzukommen und sich feierlich auf das Weihnachtsfest einzustimmen".

An der Mühlenkopfschanze finden seit 1995 Skisprung-Weltcups statt, in diesem Winter sind die Stars um Weltmeister Markus Eisenbichler am 30./31. Januar im Upland zu Gast. Vor allem die Sitzplätze auf der Tribüne ermöglichen den Gottesdienst, für den Tickets verpflichtend sind.