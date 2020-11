Premier League: Ex-Referee Clattenburg über Verhältnis zu Mourinho und Ronaldo

Das verriet der 45-Jährige im Podcast "Paddy Power from the Horse's Mouth". Der Unparteiische sagte dort: Er macht mich für seine Entlassung bei seiner zweiten Zeit bei Chelsea verantwortlich. Aber ich würde eher sagen es waren die Resultate. Er hatte einfach viel Arbeit als er von Real Madrid zurück kam."

Clattenburg ist Mourinhos Feind

Der derzeitige Coach von Tottenham dürfte sich also gefreut haben, als Clattenburg 2017 die Liga verließ. Der Unparteiische trat stattdessen die Nachfolge von Howard Webb als Schiedsrichterboss in Saudi-Arabien an und pfeift mittlerweile in der chinesischen Super League.