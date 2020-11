"Frauen-EM könnte Fingerzeig sein": Bohmann verspricht sich WM-Argumente

Hamburg (SID) - Die Handball-Bundesliga (HBL) verspricht sich von der bevorstehenden Frauen-EM neue Erkenntnisse und Argumente zur Bewertung der Austragung der Männer-WM im Januar. "Die Frauen-EM in Dänemark könnte eine Blaupause, ein Fingerzeig, für das Männer-Turnier im Januar in Ägypten sein", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Da werden wir ganz genau hinschauen."

Erst am Montag, also zehn Tage vor dem EM-Start, hatten die Organisatoren grünes Licht für das erste Handball-Großturnier unter Corona-Bedingungen gegeben. Nach dem Rückzug von Co-Gastgeber Norwegen springt Dänemark als alleiniger Ausrichter ein. "Hier können sich Konzepte bewähren, auch wenn in Ägypten die Herausforderung mit 32 Mannschaften aus der ganzen Welt nochmal sehr viel größer sind", sagte Bohmann.