CS:GO: Godsent setzt kRYSTAL auf die Bank

In seiner Karriere als CS:GO-Spieler hat Kevin "kRYSTAL" Amend an die 120.000 US-Dollar verdient © Dreamhack

Als In-Game Leader hat man nicht immer ein leichtes Los und so trifft es Kevin "kRYSTAL" Amend bei Godsent: Der 27-jährige ist nach nur einem Jahr unter dem Godsent-Banner offiziell aus dem aktiven Line-Up entfernt worden. Dieses Schicksal ereilte kRYSTAL bereits häufiger in der Vergangenheit, so sei es unter dem deutschen Sprössling Sprout oder unter dem Söldnertrupp von Imperial.