Sexuelle Belästigung: Erneute Vorwürfe gegen David Villa

Die ehemalige Praktikantin des MLS-Klubs New York City FC, Skyler Badillo, die der heute 38-Jährige während seiner Zeit in den USA (2015-2018) sexuell belästigt haben soll, erneuerte ihre Vorwürfe in einem Interview mit The Athletic. Darin beschuldigt sie zudem den Klub, ihre Bedenken nicht ernst genommen zu haben.