Wayne Rooney: Zu diesem Verein wäre die United-Legende gerne gewechselt

Wayne Rooney spricht im Podcast über mögliche Wechsel in der Hochphase seiner Karriere. Ein Verein hatte es ihm besonders angetan.

Wayne Rooney wechselte im Sommer 2004 mit gerade einmal 18 Jahren zu Manchester United. Innerhalb der folgenden 13 Jahre sollte er mit 253 Toren in 559 Spielen zum Rekordtorschützen des Vereins werden.

Rooney: Ich war bereit, in Spanien zu spielen

Mehrere Vereine sollen an ihm interessiert gewesen sein, aber einer hatte es ihm besonders angetan. "In meinem Kopf war ich zu dem Zeitpunkt bereit, zu gehen und in Spanien zu spielen", verriet der heute 35-Jährige.