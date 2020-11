Tanguy Nianzou beim FC Bayern gegen Salzburg keine Option

Beim FC Bayern herrschen vor dem Duell in der Champions League mit RB Salzburg ( Champions League: FC Bayern - RB Salzburg, Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER ) Defensivprobleme.

Zudem ist Niklas Süle nicht in der von Trainer Hansi Flick gewünschten Verfassung und wird nicht mitwirken, auch Corentin Tolisso und Bouna Sarr fallen aus. Der Einsatz von Lucas Hernández ist noch fraglich.

Nianzou nicht für Champions League gemeldet

Gibt es also am Mittwoch eine Chance für Tanguy Nianzou? Nein. Das Top-Talent, das im Sommer von Paris Saint-Germain kam, saß in der Bundesliga zuletzt zwar erstmals auf der Bank.