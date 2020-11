Frankfurter Barkok positiv auf Corona getestet

Frankfurt/Main (SID) - Beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich ein weiterer Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Der Test bei Aymen Barkok sei positiv ausgefallen, teilte der Klub am Dienstag mit. Der Mittelfeldspieler befinde sich ab sofort in Quarantäne. Barkok habe sich einer Testung unterzogen, nachdem er am Montag über Kopfschmerzen geklagt hatte.