Medien: Treffen mit Joachim Löw vor DFB-Präsidiumssitzung

Bereits vor der entscheidenden Präsidiumssitzung am 4. Dezember kommt es wohl zum Treffen zwischen Joachim Löw und der DFB-Spitze.

Der angeschlagene Bundestrainer Joachim Löw wird sich offenbar schon vor der entscheidenden Präsidiumssitzung am 4. Dezember mit der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zusammensetzen.

Wie die Bild berichtet, soll es vorab ein Treffen in "kleinerer Runde" geben, an dem neben Löw unter anderem DFB-Präsident Fritz Keller und der 1. Vizepräsident Peter Peters teilnehmen sollen.

Am 4. Dezember lässt sich das DFB-Präsidium Löws Analyse durch DFB-Direktor Oliver Bierhoff vorstellen. Inhaltlich will das Gremium "Erfahrungen aus der Niederlage gegen Spanien, aber auch die Gesamtentwicklung der Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren" dargestellt bekommen.