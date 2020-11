Leichtathletik: Diamond-League-Kalender für 2021 steht

Köln (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) plant die Rückkehr zur Normalität und hat nun seinen Diamond-League-Kalender für die Olympia-Saison vorgestellt. Demnach sollen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Co. in der Premium-Serie bei 14 Meetings auf Jackpot-Jagd gehen, das Finale ist für den 8. und 9. September in Zürich geplant. Erste Station ist das marokkanische Rabat am 23. Mai.