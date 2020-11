FC Barcelona: Antoine Griezmann erklärt Messi-Attacken seines Umfelds

In einem von der Marca veröffentlichten Interview mit Jorge Valdano in einer Folge von "Universo Valdano" äußerte sich der Stürmer zu den Anschuldigungen in Richtung Messi, die in den vergangenen Wochen aus Griezmanns Umfeld getätigt wurden. "Ich habe mich lange mit vielen Dingen abgefunden. Es reicht mir jetzt aber. Es ist ermüdend, jeden Morgen schlechte Nachrichten zu lesen", begründete der Weltmeister das Ende seines Schweigens zu dem Thema.