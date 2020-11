Norwegen mit Not-Team nach Österreich

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Nations-League-Spiel am Mittwoch in Wien gegen Österreich mit einer Notelf bestreiten.

München (SID) - Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Nations-League-Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) in Wien gegen Österreich mit einer Not-Auswahl um den Berliner Julian Ryerson bestreiten. Das gab der Verband NFF nach der Abreise seiner Nationalspieler wegen des Coronafalls Omar Elabdellaoui bekannt.

Union-Profi Ryerson gehört dem 18er-Kader mit Spielern aus zehn Ländern an, den der NFF am Montagmittag präsentierte. Das Aufgebot soll sich am Montag am Osloer Flughafen treffen und von dort am Dienstag nach Österreich reisen. Als Trainer springt U21-Coach Leif Gunnar Smerud ein.