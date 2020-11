WM-Quali: Brasilien bezwingt Uruguay, Gonzalez trifft für Argentinien

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat in der südamerikanischen WM-Qualifikation seinen Siegeszug zur Endrunde 2022 in Katar fortgesetzt.

Arthur von Juventus Turin mit seinem ersten Länderspieltor (34.) und England-Legionär Richarlison (45./FC Everton) sorgten für Brasiliens dritten Sieg in Folge in Montevideo. Nach Torjäger Luis Suarez, der vor der Partie positiv auf COVID-19 getestet worden war, verlor Uruguay auch noch seinen zweiten Superstar vorzeitig, weil Edinson Cavani nach Foulspiel die Rote Karte (71.) sah.

Bei Argentiniens 2:0 (2:0) in Peru war erneut auf den Stuttgarter Nicolas Gonzalez Verlass. Der VfB-Stürmer traf wie schon am Donnerstag beim 1:1 gegen Paraguay, markierte in der 17. Minute nach gekonnter Ballmitnahme die Führung aus kurzer Distanz, die Lautaro Martinez (28.) von Inter Mailand noch vor der Pause ausbaute.