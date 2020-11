AS Rom: Henrikh Mkhitaryan macht die Roma zum Spitzenteam

AS Rom greift die Tabellenspitze in der italienischen Serie A an. Ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund ist hauptverantwortlich für die neue Stärke.

Die italienische Serie A ist in diesem Jahr spannend wie lange nicht mehr. Nach acht Spieltagen steht nicht etwa Juventus Turin an der Spitze, sondern der AC Mailand. Und auch dahinter tummeln sich interessante Mannschaften.

Beispielsweise der Vorjahres-Fünfte AS Rom. Die Roma hat in dieser Saison erst ein einziges Spiel verloren. Am ersten Spieltag mit 0:3 aufgrund eines Formfehlers in der Kaderplanung gegen Hellas Verona. Danach folgten fünf Siege und zwei Unentschieden.