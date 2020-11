FC Bayern: Robert Lewandowski lässt Zukunft offen

"Ich denke nicht daran, was danach passiert. Es sind noch zweieinhalb Jahre Vertrag", erklärte der 32-Jährige: "Es ist also eine Menge Zeit, und ich weiß, dass ich länger spielen kann, aber ich habe genug Zeit, um darüber nachzudenken."

Bei seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer hatte Lewandowski in der Bild betont: "Es war aber auch sicher nicht mein letzter Vertrag, den ich unterschrieben habe in meiner Karriere."

Lewandowski ist für den Deutschen Rekordmeister weiterhin ungemein wertvoll. In der laufenden Saison hat der Stürmer in zwölf Pflichtspielen bereits 13 Treffer erzielt. 2019/2020 waren es satte 55 Tore in 47 Partien und hatte damit gehörigen Anteil am Triple.