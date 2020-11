Milwaukee Bucks vorerst mit Geisterspielen

Anzeige

Die Bucks müssen vorerst auf Zuschauer verzichten © AFP/GETTY IMAGES/SID/POOL

Köln (SID) - Die Milwaukee Bucks werden ihre Heimspiele in der am 22. Dezember beginnenden Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ohne Zuschauer austragen. Diese Entscheidung gelte "bis auf Weiteres", teilte das Team des griechischen Superstars Giannis Antetokounmpo am Montag mit. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Fans, Spieler, Trainer und Mitarbeiter hat höchste Priorität", hieß es vonseiten der Bucks.

Man werde weiter eng mit den Behörden und der Liga zusammenarbeiten, um die Rückkehr der Fans in die Arena möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren. Die nach wie vor hohen Infektionszahlen in den USA mache Geisterspiele zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos.

