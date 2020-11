Groß sicher: "Bö kann sich nur selbst schlagen"

Bei den deutschen Herren ist der Trainer des österreichischen Teams vor dem Start in die Saison am Samstag in Kontiolahti besonders gespannt auf die zuletzt formschwachen Erik Lesser und Simon Schempp. "Beide haben eben oft genug nachgewiesen, dass sie absolute Weltklasse sind", sagte Groß. Lesser (32) habe "einfach diese extreme Klasse und Ruhe am Schießstand".