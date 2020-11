Serie A: Zlatan Ibrahimovic fehlt Milan mit Oberschenkel-Verletzung

Oberschenkelverletzung bremst Ibrahimovic aus

3 Spiele Zwangspause - mindestens

Somit wird er die Spiele in der Europa League in Lille (26. November), in der Serie A gegen Florenz (29.November) und gegen Celtic Glasgow (3.Dezember) definitiv verpassen. Ob er in der Liga gegen Sampdoria (6. Dezember) und in der Europa League gegen Sparta Prag (10.Dezemeber) auflaufen kann, wird sich zeigen.