Transfermarkt: Überraschende Entwicklung, Messi nicht zu Manchester City

In der Frage um die Zukunft von Lionel Messi gibt es offenbar eine überraschende Neuentwicklung. So Habe Manchester City von einer möglichen Verpflichtung des Argentiniers Abstand genommen.

Der Spanien-Expertin des Senders zufolge seien die rund 100 Millionen Euro, die Messi im Jahr an Kosten produziere, selbst für die mit Geld aus dem nahen Osten reichlich versorgten Citizens in Zeiten der Corona-Pandemie nicht darstellbar - zumal der Messi von heute sich in der sportlichen Leistung signifikant von dem der letzten 33 Jahre unterscheide.