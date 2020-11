Nach Boykott-Androhung einiger Auswahlspieler: Rogozenco nicht mehr Schach-Bundestrainer

Anzeige

Nach dem Widerstand einiger Spitzenspieler gegen Dorian Rogozenco hat der Deutsche Schachbund die Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer beendet.

Köln (SID) - Nach dem öffentlichen Widerstand einiger Spitzenspieler gegen Dorian Rogozenco hat der Deutsche Schachbund (DBS) die Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer beendet. Dies bestätigte der Verband am Montagabend und schrieb in seiner Mitteilung von einer Trennung "in beiderseitigem Einvernehmen". Am kommenden Wochenende soll bei einer Videokonferenz "über die zukünftige Ausrichtung des Bereiches Leistungssport" gesprochen werden.

Zu den Gründen für die Trennung äußerte sich der DBS nicht. Es ist aber anzunehmen, dass der Schritt aufgrund des angedrohten Boykotts von gleich zwölf Auswahlspielern erfolgt ist. Diese hatten in einem am Wochenende publizierten Offenen Brief angekündigt, unter Rogozenco nicht mehr für das deutsche Nationalteam spielen zu wollen.

"Insbesondere die Kaderspielerinnen sind einem Umgang ohne jeglichen Respekt ausgesetzt", hieß es dort unter anderem: "Angesichts der abschätzigen Haltung, die der Bundestrainer vielen SpielerInnen entgegenbringt, und einem von persönlichen Sympathien und Animositäten geprägten Entscheidungsklima ist eine weitere Zusammenarbeit für uns nicht vorstellbar."