Fantalk zur Champions League mit Neururer, Schulz LIVE im TV & Stream

Am Dienstag sind RB Leipzig und Borussia Dortmund in der Champions League gefordert. Zu Gast bei Laura Papendick sind Peter Neururer und Michael Schulz.

Die deutschen Auftritte in der UEFA Champions League begleitet der Fantalk am vierten Spieltag mit gewohnter Expertise und vielen unterhaltsamen Fakten am Dienstag und am Mittwoch jeweils live ab 20.15 Uhr. (Fantalk zur Champions League am Dienstag ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)