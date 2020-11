FC Bayern: Martinez, Sarr, Choupo-Moting, Costa - welche Backups liefern?

Der erste Anzug zeigte schließlich in Lissabon, dass die Münchner in Europa niemanden fürchten müssen, aber die Verantwortlichen betonten immer wieder, dass die Breite des Kaders gestärkt werden müsse.

Das ergab in Zeiten der Coronapandemie mit der damit einhergehenden engen Spieltaktung auch durchaus Sinn. So kamen nach Königstransfer Leroy Sané im Spätsommer vor allem relativ günstige Backups mit Potenzial (Bouna Sarr) oder einem beachtenswerten Lebenslauf (Eric Maxim Choupo-Moting). Außerdem blieben die Wechselkandidaten Javi Martínez und Corentin Tolisso.

Die bisherige Saison und vor allem das biedere Remis gegen Werder Bremen deuten aber an, dass einige Stars im Liga-Alltag noch nicht entlastet werden. SPORT1 macht den Backup-Check.

Überzeugend: Bouna Sarr

Beim FCB sollte er der Backup für Benjamin Pavard sein. Im Gegensatz zu Alvaro Odriozola gelingt dies Sarr bisher überzeugend. Im DFB-Pokal gegen Düren bereitete er zwei Tore vor, in der Liga spielte er bei drei Siegen durch - einmal sogar als Linksverteidiger. Die acht Millionen Euro Ablöse scheinen sehr gut angelegt zu sein.

Solide: Eric Maxim Choupo-Moting

Bei kaum einem Bayern-Spieler ist die Aufgabe so klar definiert wie bei Choupo-Moting. Er soll beim Training und in der Kabine helfen, als Joker gefährlich sein und hin und wieder Robert Lewandowski eine Pause im Sturmzentrum ermöglichen.

Gegen Düren im DFB-Pokal klappte das mit zwei Toren und einer Vorlage, in der Bundesliga bei vier (Teilzeit-)Einsätzen noch nicht. Choupo-Moting erfüllt dennoch bisher seinen Job.

Viel Luft nach oben: Douglas Costa, Corentin Tolisso, Javi Martínez, Jamal Musiala

Er kam zwar in acht von möglichen neun Pflichtspielen zum Einsatz, durfte aber nur zweimal beginnen, wurde jeweils ausgewechselt und hat bisher nur je einen Assist gegen Frankfurt und Salzburg auf dem Konto. Er deutet sein Potenzial an, macht aber - wie in seiner ersten Bayern-Zeit - zu viele Fehler. Aktuell ist er klar die Nummer vier auf dem Flügel.