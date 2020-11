Biathlon: Weltcup-Kalender komplett, WM wie geplant in Pokljuka

Der Kalender für den Biathlon-Weltcup 2020/21 ist komplett. Der Weltverband IBU teilte am Montag die letzten offenen Austragungsorte für das letzte Drittel der kommenden Saison mit.

Die WM findet wie geplant vom 9. bis 21. Februar 2021 im slowenischen Pokljuka statt. Nach einer einwöchigen Pause wird die Saison mit zwei Veranstaltungen in Nove Mesto/Tschechien (1. bis 7. März, 8. bis 14. März) fortgesetzt, das Finale steigt am Holmenkollen in Oslo (16. bis 21. März).