Bundesliga: Der CHECK24 Doppelpass überzeugt auch in Corona-Zeiten

Der CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 bleibt auch in Zeiten der Corona-Pandemie unangefochtener Marktführer unter den Fußballtalks in Deutschland.

In der Zielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 370.000 Zuschauer den CHECK24 Doppelpass ein, was einem sehr guten Marktanteil von 9,8 Prozent entspricht.

In Deutschlands beliebtestem Fußballtalk diskutierten am Sonntag neben Jürgen Kohler, Ex-Profi von Borussia Dortmund und Bayern München, die SPORT1 Experten Marcel Reif und Mario Basler sowie Dirc Seemann (Mitglied der SPORT1 Chefredaktion), Alexandra Gross (Berliner Morgenpost) sowie Christian Falk (Fußballchef SPORT BILD).

Guter Audience Flow begleitet CHECK24 Doppelpass

In der Spitze waren 740.000 Zuschauer bei "Bundesliga Pur" dabei. Auch in Anschluss an den CHECK24 Doppelpass blieb die Quote auf sehr stabilem Niveau: 300.000 Zuschauer (Z3+) verfolgten im Schnitt "Bundesliga Pur – Lunchtime", in der Spitze sahen 490.000 (Z3+) zu.