PSG-Trainer Tuchel geht ohne Jobgarantie ins Spiel gegen Leipzig: "Nicht notwendig"

Paris (SID) - Trainer Thomas Tuchel hat vor dem wichtigen Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig keine Jobgarantie von den Klub-Verantwortlichen von Paris St. Germain bekommen. "Das ist nicht notwendig", sagte Tuchel (47) bei der Pressekonferenz am Montag. Dann richtete er dem Übersetzer lächelnd aus: "Du kannst noch sagen: Wenn es so wäre, würde es mich mehr verunsichern als wenn es nicht so ist."