CS:GO: Wunderkind Jere "sergej" Salo nimmt sich eine Pause

Wir schreiben den Dezember 2017. Die internationale Szene-Website HLTV.org berichtet in ihrem Newcomer-Format "One for the future" über Talente der Zukunft. Der dritte Artikel der Serie wird Jere "sergej" Salo gewidmet, dem damals 15-jährigen Finnen, der unglaubliches auf dem Server vollbringt.