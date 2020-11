Tennis: Überflügeln Thiem, Medvedev & Co. bald Federer, Nadal & Djokovic

Mit Thiem und Medvedev bestreiten zwei jüngere Spieler das Endspiel der ATP Finals - Federer, Nadal und Djokovic rücken in den Hintergrund. Beginnt eine Wachablösung?

Im Endspiel der ATP Finals zeigte sich am Wochenende ein Bild, das es in Zukunft immer häufiger geben wird. Mit Dominic Thiem und Daniil Medvedev kämpften zwei Spieler aus der jüngeren Generation um den Titel.

Die "großen Drei" standen hingegen hinten an. Novak Djokovic und Rafael Nadal mussten sich jeweils im Halbfinale geschlagen geben, Roger Federer hat verletzungsbedingt schon seit Monaten kein Turnier mehr absolviert.

Dass bei einem wichtigen Tennis-Turnier keiner der Dominatoren der vergangenen 15 Jahre um den Titel kämpft, ist nicht zum ersten Mal vorgekommen. Schon bei den US Open in New York war keiner der Superstars vertreten, stattdessen kämpften Thiem und Alexander Zverev um den Grand-Slam-Titel – mit dem besseren Ende für den Österreicher.

Djokovic führt Weltrangliste an

Noch sieht also alles danach aus, als ob die Plätze ganz oben von der alten Garde dominiert werden, doch die Dinge wandeln sich und man muss genau differenzieren.

Am dichtesten steht wohl Federer vor einem Karriereende. Der Schweizer wird nächstes Jahr bereits 40 Jahre alt, ein erstaunliches Alter für einen Tennisprofi.

Federer kämpft mit Knieverletzung

Nach einer langwierigen Knieverletzung hat er seit Jahresbeginn kein Spiel mehr bestritten. 2021 will der Maestro zurückkehren, ob er dann auch an seine Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen kann, muss sich zeigen. Mit seiner Erfahrung und Klasse wird er auch weiterhin um Turniersiege kämpfen, ob er allerdings bei den Grand Slams noch um den Titel mitspielen kann, bleibt fraglich.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden findet beim ATP-Finale in London statt. Im Halbfinale setzt sich Nadal gegen Federer mit 7:5 und 6:3 durch. Es ist der 22. Sieg, Federer steht hingegen nur bei zehn © Getty Images

Auch in Australien liefern sich die beiden Kontrahenten unglaubliche Matches. Im Endspiel 2009 bringt Nadal Federer eine bittere Niederlage bei © Getty Images

4 Stunden und 48 Minuten dauert das epische Match, das von zahlreichen Regenpausen unterbrochen wird und erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit fertig wird. Durch diesen Erfolg Nadals endet Federers Serie von 65 Siegen am Stück in Wimbledon © Getty Images

Federer kämpft sich nach einem Zwei-Satz-Rückstand in den fünften, wehrt während des Tiebreaks im vierten Satz zwei Matchbälle ab, vergibt aber auch die Chance bei einem Break Vorsprung auf seinen sechsten Titel © Getty Images

Anschließend besiegt er ihn auch noch auf seinem Belag, in Wimbledon. 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (8), 9:7 heißt es in einem der hochklassigsten Endspiele der vergangenen Jahre © Getty Images

Federer in Wimbledon. Es ist ein stetes Hin und Her © Getty Images

Es folgen zahlreiche Finalduelle, bei denen die Kontrahenten auf ihren Spezialbelägen zumeist als Sieger hervorgehen. So triumphiert 2006 und 2007 Nadal bei den French Open © Getty Images

In einem epischen Finale schlägt Federer Nadal nach 0:2-Satzrückstand noch mit 2:6, 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3 und 6:1 © Getty Images

Das erste Duell zwischen dem eleganten Gentleman aus der Schweiz und dem Kraftpaket von Mallorca findet 2004 statt. Beim Masters in Miami treffen die beiden in der Runde der letzten 32 aufeinander. Es ist das einzige und letzte Mal, dass sich die beiden vor dem Viertelfinale gegenüberstehen © Getty Images

Es ist eines der größten Duelle im Tennis-Sport aller Zeiten, eines wie McEnroe gegen Connors, Becker gegen Edberg oder Sampras gegen Agassi. Am Freitag treffen Roger Federer und Rafael Nadal im Halbfinale der Australian Open zum 33. Mal aufeinander. SPORT1 blickt auf legendäre Duelle der beiden so gegensätzlichen Spieler zurück © Getty Images

Mit dem Sieg bei den French Open hat ihn Nadal bei der Anzahl der Grand-Slam-Siege ohnehin bereits eingeholt. Seinen Rekord droht er bald zu verlieren. Bei der Gesamtzahl der Turniersiege macht Federer jedoch niemand was vor.

In der beeindruckenden Titelsammlung des 39-Jährigen fehlt nur noch ein einziger Triumph: Einzel-Gold bei Olympia. Einen Traum, den er sich 2021 in Tokio erfüllen könnte.

Nadal kann Grand-Slam-Rekord brechen

Mit nun gleich vielen Grand-Slam-Siegen wie Federer könnte sich der Spanier bald zum alleinigen Rekordhalter krönen, was in seinem Wohnzimmer bei den French Open auch im kommenden Jahr wahrscheinlich ist.

Zudem jagt auch er einem speziellen Titel hinterher. In seiner glorreichen Karriere gewann er noch nie die ATP Finals, auch in diesem Jahr scheiterte er kurz vor dem Ziel.

Djokovic will Olympia-Gold

Ähnlich ergeht es auch Djokovic. Er hofft wie Federer noch auf eine olympische Goldmedaille, zudem hat er deutlich weniger Grand-Slam-Siege als seine beiden Langzeit-Rivalen. Mit 33 ist der Serbe zumindest der jüngste der Drei, so einfach dürfte es mit den großen Titeln aber nicht mehr werden.

Und das liegt nicht nur an den altersbedingten Leiden, sondern vor allem an der Entwicklung der jungen Generation.

Auch vor ein, zwei Jahren waren Spieler wie Medvedev, Thiem, Zverev oder Tsitsipas bereits weltklasse - aber noch nicht reif genug. Inzwischen haben vor allem Medvedev und Thiem einen großen Sprung gemacht, besiegen die Big Three immer häufiger und sind auch in Drucksituationen in der Lage, dem Gegner stand zu halten.

Es ist angerichtet! Im Halbfinale der Australian Open treffen die beiden Superstars Roger Federer und Novak Djokovic aufeinander (Do., ab 09.30 Uhr im LIVETICKER). Abgesehen davon, dass es um den Einzug in das Finale geht, ist das Spiel etwas Besonderes © Getty Images

Die Tennisgrößen der vergangenen Jahre treffen in Melbourne zum 50. Mal aufeinander. Im Head-to-Head führt Djokovic mit 26:23. SPORT1 zeigt die besten Duelle des Klassikers © SPORT1-Montage: Getty Images

1. RUNDE MONTE CARLO 2006: Beim Masters Turnier in Monte Carlo kommt es 2006 zum ersten Aufeinandertreffen. Der damals 24 Jahre alte Federer gewinnt das Erstrunden-Match, muss aber gegen den erst 18-Jährigen Djokovic einen Satz abgeben. Das 6:3, 2:6 und 6:3 ist der Beginn eines der faszinierendsten Duelle im Tennis-Sport aller Zeiten © Getty Images

FINALE MONTREAL 2007: Ein Jahr später gelingt Djokovic beim Masters Turnier in Montreal im Finale sein erster Erfolg gegen Federer - und das im bereits fünften Aufeinandertreffen der beiden 2007. Gleichzeitig ist der 7:6, 2:6, 7:6-Sieg der bis dato größte Erfolg des Serben © Getty Images

FINALE US OPEN 2007: Bei den US Open 2007 stehen sich Federer und Djokovic erstmals in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Der Schweizer gewinnt in drei Sätzen © Getty Images

Das Spiel ist allerdings knapper, als es das bloße Ergebnis vermuten lässt. Satz eins und zwei entscheidet Federer erst im Tie-Break für sich. Der damals 20 Jahre alte Djokovic vergibt alleine im 1. Durchgang fünf Satzbälle © Getty Images

Im 2. Satz verpasst der Serbe zwei weitere Male die Entscheidung. Im dritten Satz macht Federer mit 6:4 dann alles klar © Getty Images

HALBFINALE US OPEN 2009: Roger Federer hat die Chance, wie schon 2006 und 2007 in sämtliche Endspiele von Grand-Slam-Turnieren einzuziehen. © Getty Images

Im Halbfinale trifft er auf Djokovic und nutzt das Match zu einer Demonstration seiner großen Stärke. Beim 7:6, 7:5 und 7:5 ist er in den entscheidenden Momenten immer da und zieht im dritten Jahr in alle Grand-Slam-Endspiele ein - Rekord! © Getty Images

HALBFINALE FRENCH OPEN 2011: Eines der besten Sandplatz-Matches aller Zeiten. Djokovic kommt mit der Hammer-Serie von 43 Siegen am Stück ins Halbfinale. Die letzte Niederlage vor dem Duell im Juni? Ende November im ATP-Tour-Finale in London gegen Federer © Getty Images

Ein Maestro in Weltklasseform stoppt Djokovic erneut, gewinnt mit 7:6, 6:3, 3:6, 7:6., obwohl auch der Djoker grandiose Schläge zeigt. Ein kleiner Trost: Djokovic wird trotz Halbfinale-Aus neue Nummer 1 der Weltrangliste und stürzt Rafael Nadal vom Thron © Getty Images

HALBFINALE US OPEN 2011: Im Arthur-Ashe-Stadium - der größten Tennisarena der Welt kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Tennis-Magier © Getty Images

Diesmal hat der Serbe die Nase vorn - und das nach einer unglaublichen Aufholjagd. Die ersten beiden Sätze holt sich Federer. Dann aber dreht Djokovic auf, gewinnt die drei folgenden Durchgänge - und kann nach 3:51 Minuten seinen 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5-Sieg bejubeln © Getty Images

FINALE WIMBLEDON 2014: Im ersten gemeinsamen Finale mit seinem Coach Boris Becker krönt sich Djokovic zum zweiten Mal zum Wimbledon-Sieger - und fügt Federer eine schmerzhafte Niederlage zu. Es ist erst dessen zweite Pleite in einem Wimbledon-Endspiel © Getty Images

Sieben Jahre nach dem ersten Duell in einem Grand-Slam-Finale triumphiert Djokovic mit 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4 - erstmals schlägt der Serbe den großen Widersacher auf der größten Bühne. Knapp vier Stunden liefern sich die Superstars ein Duell der Extraklasse © Getty Images

FINALE WIMBLEDON 2015: Im zweiten Wimbledon-Endspiel in Folge zwischen den beiden Rivalen muss sich erneut Roger Federer geschlagen geben. Der "Maestro" beginnt stark, lässt im ersten Durchgang aber Satzbälle ungenutzt.. © Getty Images

Djokovic rettet sich in den Tiebreak und holt sich den ersten Satz. Den zweiten Durchgang kann Federer zwar gewinnen, in der Folge ist "Nole" aber zu stark - und gewinnt am Ende mit 7:6, 6:7, 6:4 und 6:3 © Getty Images

FINALE US OPEN 2015: Im Finale von New York kann sich Federer nach verlorenem ersten Satz steigern und holt sich Durchgang Nummer zwei. Im dritten Satz ist Federer am Drücker, vergibt aber zahlreiche Breakchancen © Getty Images

Auf der Gegenseite kann Djokovic gleich seine erste Breakmöglichkeit nutzen und sich den Durchgang sichern. In einer hochdramatischen Partie gewinnt der Serbe nach 3:20 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 © Getty Images

FINALE WIMBLEDON 2019: Das beste, spektakulärste und spannendste Spiel zwischen den beiden Ausnahmekönnern! An diesem 14. Juli 2019 wird Tennis-Geschichte geschrieben © Getty Images

Das Match an der legendären Church Road in London wogt hin und her. Djokovic gewinnt von den ersten drei Sätzen zwei - allerdings jweils nur im Tiebreak. Federer schlägt im vierten Satz zurück © Getty Images