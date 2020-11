Darts-WM der PDC 2021: Infos zu Zuschauer, Ally Pally, Start und Finale

Die Darts-WM wird auch in diesem Jahr wieder im Alexandra Palace statt. Am 15. Dezember beginnt das Spektakel. Sogar auf Zuschauer hofft die PDC trotz Corona.

Wie die PDC mitgeteilt hat, steigt auch die Darts-Weltmeisterschaft 2021 wieder im altehrwürdigen Alexandra Palace in London. Auftakt zum diesjährigen Darts-Spektakel ist der 15. Dezember, das Finale steigt am 3. Januar. ( Alle Spiele der Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER )

Am ersten Tag des neuen Jahres sind die Viertelfinale terminiert und am folgenden Tag stehen die Halbfinale auf dem Programm.

Trotz Corona werden auch in diesem Jahr wieder 96 Spieler an den Start gehen. Neben den 32 Topplatzierten, die ab der zweiten Runde in das Turniergeschehen eingreifen, sind 32 Spieler über die ProTour Order of Merit und 32 internationale Spieler der World Championship International Qualifiers am Start.