Feldspieler im Tor! Elfmeter-Chaos bei Orlando City - New York City FC

Das Elferschießen zwischen Orlando und New York hat alles in sich: Verfrühte Freude, einen Torhüter-Platzverweis und einen Verteidiger als Aushilfskeeper.

Elfmeter-Wahnsinn in der MLS!

In der US-amerikanischen Topliga trafen sich Orlando City und New York City FC zum Playoff-Duell.

Orlando jubelt zu früh

Maximiliano Moralez verschoss direkt den ersten Versuch für New York. Die nächsten sieben Schützen – vier für Orlando, drei für New York – verwandelten allesamt.

Es lag also an New Yorks Valentín Castellanos, das Aus zumindest vorerst zu verhindern. Doch Pedro Gallese parierte den Schuss, der Orlando-Keeper feierte anschließend mit seinen Teamkollegen den vermeintlichen Sieg.