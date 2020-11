Wahl zum Welt-Leichtathleten: Vetter unter den Finalisten

Monte Carlo (SID) - Speerwerfer Johannes Vetter (27) steht unter den fünf Finalisten bei der Wahl zum Welt-Leichtathleten des Jahres. Das gab der Weltverband World Athletics (WA) am Montag bekannt. Neben Ex-Weltmeister Vetter, der in diesem Jahr seinen deutschen Rekord auf 97,76 Meter verbesserte und damit den Weltrekord nur knapp verpasste, rechnen sich auch der neue Lauf-Superstar Joshua Cheptegei (Uganda), Stabhochspringer Armand Duplantis (Schweden), Kugelstoßer Ryan Crouser (USA) und 400-m-Hürden-Ass Karsten Warholm (Norwegen) Chancen auf den Titel aus. Der Sieger wird am 5. Dezember bekannt gegeben.