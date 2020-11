eSports: Alle Gewinner der Esports Awards 2020

Wegen der anhaltenden Corona-Krise wurden die Awards in diesem Jahr nur online abgehalten. In jeder Kategorie gab es mehrere Nominierungen, im Vorfeld konnten die Fans online für die Gewinner abstimmen. In einer zweitägigen Show auf Twitch wurden dann die Preise verliehen.

Die Community Awards

Die Industry Awards

Riot Games räumen mit ihrem MOBA League of Legends ab und gewinnen obendrein den Award als Publisher of the Year. Der Launch von Valorant und Legends of Runeterra ist wohl gut angekommen. Für sein Lifetime Achievement wurde Jonathan "FATAL1TY" Wendel geehrt, er war einer der ersten Profispieler überhaupt und gilt bis heute als einer der talentiertesten Shooter-Spieler überhaupt. Er schaffte es 2005 in vier verschiedenen Games (Quake III Arena, Unreal Tournament 2003, Alien vs. Predator 2 und Painkiller) CPL Titel zu gewinnen, was ihm 150.000 US-Dollar Preisgeld einbrachte.