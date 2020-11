Sandro Wagner, der frühere deutsche Nationalspieler sieht sich als besserer Trainer

"Ich bin überzeugt davon, dass ich als Trainer besser werde, als ich es als Spieler war - weil ich für den Trainerberuf bessere Voraussetzungen mitbringe als damals für meine Spielerkarriere", sagte Wagner in einem Interview mit dem kicker .

Trainerfehler haben Wagner motiviert

Den Wunsch, Trainer zu werden, hat Wagner schon einige Jahre. Gewachsen ist dieser "auch durch viele Momente, in denen ich dachte: Das ist einfach falsch, was der Trainer da macht. Sogar auf Bundesliga- und Champions-League-Niveau", verriet Wagner. Nach seiner Zeit beim FC Bayern hatte der Torjäger zuletzt für Tianjin Teda in China gespielt.