Bodö erstmals norwegischer Meister: Kuriose Quarantäne-Party auf dem Balkon

Weil das Duo nach dem Coronafall in der norwegischen Nationalmannschaft noch in Quarantäne war, stieg seine Fete auf dem Hotelbalkon.

Der zweimalige Pokalsieger Bodö holte den Titel mit dem 2:1 bei Strömsgodset IF fünf Spieltage vor Saisonende erstmals in der 104-jährigen Klubgeschichte. Zum ersten Mal feierte damit ein Klub aus einer Stadt nördlich des Polarkreises die norwegische Meisterschaft. Sogar die New York Times berichtete über das "Must-See-Team".