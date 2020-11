NFL, Steelers: JuJu Smith-Schuster tritt auf Flagge und verletzt sich

Im Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Jacksonville Jaguars konnte Steelers-Receiver JuJu Smith-Schuster nicht mehr weiterspielen, weil er sich an einer Flagge des Schiedsrichters verletzt hatte. Der 24-Jährige, der am Spieltag seinen Geburtstag gefeiert hatte, war in der zweiten Halbzeit auf dem Weg in Richtung Seitenaußenlinie, als er unabsichtlich auf eine am Boden liegende gelbe Flagge der Referees trat.