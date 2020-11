Mesut Özil liefert sich Twitter-Zoff mit Moderator Piers Morgan

Arteta über Özil: "Am Ende entscheide ich!"

Der Weltmeister von 2014 nutzt diesen neu gewonnenen Freiraum seit einigen Wochen dafür, um sich vermehrt in den sozialen Medien zu Wort zu melden.

So auch am Sonntag. Vor dem Duell der Gunners mit Leeds United (0:0) feuerte Özil seine Teamkollegen auf Twitter an: "Let's goooooo" - auf geht's.