Grand Slam of Darts: Kriselnder van Gerwen scheitert erneut früh

Frankfurt/Main (SID) - Der langjährige Darts-Dominator Michael van Gerwen steckt rund drei Wochen vor Beginn der WM in einer veritablen Krise. Der dreimalige Weltmeister, der seit Januar 2014 die Weltrangliste anführt, schied am Sonntagabend beim Grand Slam of Darts bereits im Viertelfinale gegen den Australier Simon Whitlock mit 15:16 aus und vergab dabei acht Matchdarts - es war eine weitere von vielen schmerzhaften Niederlagen des Niederländers bei Major-Turnieren in diesem Jahr.