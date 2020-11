Horst Hüttel traut Markus Eisenbichler weitere Siege zu

Markus Eisenbichler ist mit einem Sieg in die Saison gestartet. DSV-Funktionär Horst Hüttel glaubt an weitere Erfolge.

DSV-Funktionär Horst Hüttel traut Skispringer Markus Eisenbichler nach dessen Sieg beim Weltcup-Auftakt in Wisla weitere Erfolge zu.

"Er war ja über Monate stabil. Es spricht vieles dafür, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten einen wirklich guten Markus Eisenbichler sehen werden", sagte der Sportliche Leiter des Deutschen Skiverbands.

Weltmeister Eisenbichler hatte in Polen vor seinem Teamkollegen Karl Geiger den zweiten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert und die Führung im Gesamtweltcup erobert. "Das war herausragend. Wir sind noch nie so fulminant in die Saison gestartet", sagte Hüttel nach dem ersten deutschen Doppelsieg zum Saisonstart seit 2000, als Martin Schmitt und Sven Hannawald triumphiert hatten.