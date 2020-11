DFB gibt Joachim Löw Zeit bis 4. Dezember - Bierhoff spricht für Löw

Am 4. Dezember soll eine Analyse der deutschen Nationalmannschaft stattfinden. In dieser wird aber Joachim Löw selbst nicht sprechen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gibt seinem angeschlagenen Bundestrainer Joachim Löw Zeit. Löw soll laut eines Präsidiumsbeschlusses "die emotionale Distanz" zur 0:6-Schmach in Spanien bekommen, um "die aktuelle Situation der Nationalmannschaft grundlegend aufzuarbeiten. Das gehört sich so", hieß es in einer Mitteilung am Montag.