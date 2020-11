SPORT1 zeigt ab Mittwoch das Format "MEINE 11 – Die Playlist der Stars" im Free-TV

Anzeige

Was verrät der Musikgeschmack der Stars? Moderator Maik Nöcker geht bei "MEINE 11 – Die Playlist der Stars" mit den Athleten auf musikalische Tuchfühlung.

Benfica-Star Julian Weigl zum Auftakt am Mittwoch, 25. November, ab 23:15 Uhr zu Gast

Ismaning, 23. November 2020 – Aktuelle und ehemalige Spitzensportler stellen ihre elf Lieblingssongs vor: Das Format "MEINE 11 – Die Playlist der Stars" gewährt mittels des Musikgeschmacks Einblick in die Persönlichkeit der Stars und startet am Mittwoch, 25. November, ab 23:15 Uhr neu auf SPORT1 im Free-TV und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de. Moderator Maik Nöcker geht mit den Athleten auf musikalische Tuchfühlung und entlockt ihnen ungewöhnliche Anekdoten und Geschichten. In der neuen Staffel öffnet er seine Gästeliste dabei auch für Stars anderer Sportarten wie Rennfahrerin Sophia Flörsch oder Surfer Sebastian Steudtner. Zu besonderen Begegnungen kommt es auch zwischen Prominenten und ihren Sport-Idolen. So trifft zum Beispiel Starkoch Tim Mälzer auf Torwartlegende Uli Stein. Den Auftakt macht der Talk mit Julian Weigl, der einstige Jungstar von Borussia Dortmund spielt seit dieser Saison bei Benfica Lissabon und erzählt auch amüsant über das neue Leben in Portugals Hauptstadt.

Big Wave Surfer Sebastian Steudtner sowie Uli Stein und Starkoch Tim Mälzer zu Gast

In den kommenden, bereits terminierten Episoden kommt am Mittwoch, 2. Dezember, ab 23:15 Uhr Sebastian Steudtner zu Wort. Der Big Wave Surfer spricht über seine ungewöhnliche Sportart und welche Musik ihn dabei zum Durchhalten gegen Wind und Wellen ermutigt. In der folgenden Woche am Mittwoch, 9. Dezember, ab 23:15 Uhr trifft Moderator Maik Nöcker – auf SPORT1 bereits in Formaten wie "WE NEED TO TALK" und "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live" zu sehen – die Hamburger Torwartlegende Uli Stein und Starkoch Tim Mälzer. Wo die beiden Stars musikalisch zusammenfinden und wo Stein und Mälzer auseinander liegen, zeigt die 60-minütige Episode. Teil der neuen Staffel ist zudem Nils Straatmann. Der Theologe, Poetry Slammer (Deutscher Meister 2013) und Stadionsprecher bei den U-Mannschaften von RB Leipzig ist bei "MEINE 11 – Die Playlist der Stars" Chefredakteur, Chef-DJ und Side-Kick von Maik Nöcker.

Pit Gottschalk, Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Chefredakteur der Sport1 GmbH: "Das Format 'MEINE 11' passt als zusätzliche Programmfarbe sehr gut in unser Konzept, mit dem wir verstärkt junge Zielgruppen ansprechen wollen. Die Person hinter dem Sportler wird greifbarer, unsere User und Zuschauer lernen die Geschichte hinter dem Star kennen. Moderator Maik Nöcker ist dabei wie bereits in den beiden anderen innovativen Formaten 'WE NEED TO TALK' und 'Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live' der perfekte Gastgeber, um den Stars im persönlichen Gespräch ihre Geheimnisse zu entlocken."

Moderator Maik Nöcker blickt der neuen Staffel von "MEINE 11" mit Vorfreude entgegen: "Hinter bekannten Menschen steckt oft eine eher unbekannte Persönlichkeit. Aber Musik ist der Schlüssel, denn Musik ist Erleben, Fühlen, Glauben und die Playlist der Stars ist das Backstage-Ticket in ihre Welt. Ich freue mich in dieser Staffel mit SPORT1 einen Partner gefunden zu haben, der der Sendung Raum gibt. Gemeinsam werden wir 'MEINE 11' noch bunter, diverser und unterhaltsamer machen."

Kurzvita Maik Nöcker

Schon immer Medien. Schon immer Interesse für Marken. Das ist vielleicht der Grund, warum sich Maik Nöcker an der Schnittstelle zwischen Medien und Marken so wohlfühlt. Sein Werdegang in Stichpunkten: am 24. April 1969 in Gütersloh geboren, 1989 nach Kiel zu Radio Schleswig-Holstein, dann Radio Hamburg und rs.2 in Berlin. 1996 die ersten zarten Berührungen mit dem Fernsehen als Moderator bei Kabel 1. Dann Richtung Sportmarketing mit der Betreuung namhafter Unternehmen und Marken zur WM 2006. 2012 landet der Wahl-Hamburger beim FC St. Pauli sowie wenig später bei Sky. Nach der Sendung "0800 – Du bist drauf!" folgt 2017 der Start von "MEINE 11 – die Playlist der Fussballstars". Parallel entstehen außerdem Engagements für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Volkswagen – Partner des Fußballs. Seit 2017 gehört er zudem zum Ensemble des erfolgreichen Podcasts "FUSSBALL MML". Auf SPORT1 ist er neben dem Format "MEINE 11 – Die Playlist der Stars" auch in der Liveshow "WNTT – WE NEED TO TALK" und in "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live" im Anschluss an die DFB-Pokal-Liveübertragungen zu sehen.

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 SPORT1.de Mittwoch, 25. November 23:15 Uhr MEINE 11 – Die Playlist der Stars Julian Weigl SPORT1 SPORT1.de Mittwoch, 2. Dezember 23:15 Uhr MEINE 11 – Die Playlist der Stars Sebastian Steudtner SPORT1 SPORT1.de Mittwoch, 9. Dezember 23:15 Uhr MEINE 11 – Die Playlist der Stars Tim Mälzer und Uli Stein

