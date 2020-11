NFL: Chiefs nehmen Revanche an Raiders - Burrow schwer verletzt

Köln (SID) - Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs hat mit seinem Star-Quarterback Patrick Mahomes erfolgreich Revanche an den Las Vegas Raiders genommen. Mahomes führte die Chiefs in der National Football League (NFL) am Sonntag in Las Vegas mit 348 Pass-Yards und zwei Touchdowns zu einem 34:31 und damit zum neunten Sieg im zehnten Saisonspiel. Nur das Hinspiel gegen die Raiders hatten die Chiefs verloren.