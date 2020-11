Paris Saint-Germain: Juan Bernat dementiert Gerüchte zu Thomas Tuchel

Tuchel, der am Dienstag mit PSG gegen RB Leipzig in der Champions League spielt, gilt in Paris nicht mehr als unumstritten (Champions League: PSG - RB Leipzig, Di., ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach dem verlorenen Königsklassen-Finale im August könnte ihn trotz gewonnener Meisterschaft und Pokalsieg ein Gruppenphasen-Aus in dieser Saison den Job kosten.