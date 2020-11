Thiem sehnt Ende der Pandemie herbei: "Will nicht die nächsten acht Jahre ohne Zuschauer spielen"

London (SID) - Nach seiner letzten Partie einer stark beeinträchtigten Tennissaison hat der Österreicher Dominic Thiem ein schnelles Ende der Corona-Pandemie herbeigesehnt. "Ich will sicher nicht die nächsten acht Jahre ohne Zuschauer spielen", sagte der US-Open-Champion am Sonntagabend nach der Niederlage im Endspiel der ATP Finals: "Ich glaube schon, dass irgendwann ein Ende in Sicht ist. Wahrscheinlich wird es dann umso schöner sein, wieder in vollen Stadien zu spielen." Allerdings seien die Tennisprofis auch "unglaublich privilegiert, dass wir die großen Turniere trotz der Pandemie spielen konnten".