NFL: Dolphins setzen Tua auf die Bank, Vikings verlieren vs. Cowboys

Quarterback Tua Tagovailoa (l.) wurde am Ende des Spiels auf die Bank gesetzt

Der Rookie-Quarterback der Miami Dolphins wurde von seinem Head Coach im Spiel gegen die Denver Broncos auf die Bank verbannt. Im letzten Viertel ordnete Brian Flores den Wechsel auf der Spielmacher-Position an, machte später aber gleich deutlich, dass dies nicht bedeutet, dass der Hawaiianer auch beim nächsten Spiel auf der Bank sitzen wird.

"Tua war nicht verletzt. Wir hatten einfach das Gefühl, dass es zu diesem Zeitpunkt im Spiel der beste Move war. Wir mussten innerhalb von zwei Minuten einen Rückstand aufholen, und wir hatten das Gefühl, dass Fitzpatrick uns die beste Chance geben würde, das Spiel zu gewinnen. Am Ende hatten wir die die Gelegenheit, ein Unentschieden zu erreichen", so der Head Coach nach der Partie.

Tua nach dem Spiel frustriert

Aus beidem wurde aber nichts. Mit 13:20 ging die Partie gegen Denver verloren, auch Fitzmagic konnte daran nichts ändern. Der Spielmacher wurde beim Stand von 10:20 eingewechselt, konnte sein Team aber nur noch in Field-Goal-Range bringen. ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse )

Rookie Tagovailoa hatte zuvor mit größeren Problemen zu kämpfen. Er brachte nur elf von 20 Pässen für magerere 83 Yards und einen Touchdown an den Mann. Doch auch seine O-Line half ihm nicht. Insgesamt kassierte der Youngster sechs Sacks, so oft ging er in den vier Spielen zuvor insgesamt nicht zu Boden.