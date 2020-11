NFL: Packers verlieren vs. Colts in Overtime, EQ verpasst Touchdown

Das Team um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers musste am 11. Spieltag gegen die Indianapolis Colts eine 31:34-Niederlage in der Overtime hinnehmen. Im ersten Overtime-Drive der Packers hatte Receiver Marquez Valdes-Scantling ein Fumble an der 29-Yard-Linie seines Teams verursacht und damit die Colts in Ballbesitz gebracht.

Zwei Fumbles zu Beginn

MVS fängt weiten Pass kurz vor Overtime

In der letzten Spielminute gelang dem Spielmacher ein weiter 47-Yard-Ball auf den in der Overtime so unglücklich agierenden Valdes-Scantling. Der Pass brachte das Team so nahe an die gegnerische Endzone, dass Kicker Mason Crosby den Ausgleich und damit die Overtime erzwingen konnte.