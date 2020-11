Quarterbacks Brees und Burrow schwer verletzt

Die schweren Verletzungen der Quarterbacks Drew Brees und Joe Burrow bestimmten die Schlagzeilen in der Football-Profiliga NFL.

Köln (SID) - Die schweren Verletzungen der beiden Quarterbacks Drew Brees von den New Orleans Saints und Joe Burrow von den Cincinnati Bengals bestimmten am Wochenende die Schlagzeilen in der Football-Profiliga NFL. Brees soll laut übereinstimmenden Medienberichten elf Rippenbrüche erlitten haben, acht auf der linken, drei auf der rechten Seite. Dazu war sein rechter Lungenflügel kollabiert.