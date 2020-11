AC Mailand: Zlatan Ibrahimovic trifft in Neapel - Milan Spitzenreiter

Zlatan Ibrahimovic ist weiter nicht zu stoppen. Der Superstar schoss den AC Mailand per Doppelpack zurück an die Spitze - und knackte nebenbei einen persönlichen Rekord.

Der schwedische Superstar traf auch in seinem achten Spiel in Folge ins gegnerische Tor - solch eine Serie gab es in seiner langen Karriere noch nie. In der laufenden Saison hat der 39-Jährige schon zehn Tore nach acht Spieltagen auf dem Konto.