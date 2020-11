Premier League: Liverpool schlägt Leicester - Diogo Jota stellt Rekord auf

Dank eines überzeugenden 3:0-Heimsiegs gegen den bisherigen Tabellenführer Leicester City ist der ersatzgeschwächte FC Liverpool in der Premier League auf Platz zwei gesprungen – punktgleich mit Spitzenreiter Tottenham Hotspur, der am Samstag 2:0 gegen Manchester City gewonnen hatte.

Jonathan Evans (21./Eigentor), Diogo Jota (41.) und Roberto Firmino (86.) erzielten die Treffer für die Truppe von Jürgen Klopp, die im 64. Liga-Heimspiel in Folge ungeschlagen blieb – neuer Rekord! Zuvor hatten die Reds unter Trainer-Legende Bob Paisley zwischen 1978 und 1981 in 63 Heimspielen in Folge nicht verloren.