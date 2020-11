NFL: Taysom Hill mit zwei TD bei Saints-Sieg, Burrow verletzt

Taysom Hill machte zwei Touchdowns für die New Orleans Saints © Getty Images

NFL-Phänomen Taysom Hill hat bei seinem ersten Start als Quarterback der New Orleans Saints einen bärenstarken Auftritt hingelegt.

Dabei erzielte der Quarterback, der bislang in seiner NFL-Karriere erst 10 Pässe an den Mann gebracht hatte, per Lauf selbst zwei Touchdowns, verlor aber auch einen Fumble.