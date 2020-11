Bundesliga: Christian Streich nach Pleite von Freiburg gegen Mainz in Rage

Streich: "Jede Woche das gleiche"

"Wenn du da nicht Foul pfeifst, aber es ist jede Woche das gleiche", echauffierte sich Freiburgs Trainer Christian Streich bei Sky. "Letzte Woche in Leipzig ein unfassbarer Elfmeter. Im Moment ist es Wahnsinn: Bei dieser Szene nicht Foul zu pfeifen und wenn der Video-Schiedsrichter sich nicht meldet, wo vier Sekunden später das Tor fällt. Jemand wird so weggeschubst, Santamaria kann ohne Probleme köpfen und kriegt voll den Stoß. Es wird immer gepfiffen und in so einer Szene wird nicht gepfiffen und dann gibt es ein Tor. Unfassbar, unfassbar!"