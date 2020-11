FC Barcelona: Fehlstart, Pique verletzt, Messi-Ärger - Koeman unter Druck

Der FC Barcelona startet in La Liga so schlecht wie seit 29 Jahren nicht mehr. Doch die Probleme des Teams von Ronald Koeman liegen nicht nur auf dem Platz.

So titelte die katalanische Zeitung Mundo Deportivo nach dem erneuten Rückschlag des Teams von Ronald Koeman in La Liga. Bei Atlético Madrid kassierte Barca eine 0:1-Niederlage und rutschte auf Rang zwölf ab . ( Service: Tabelle von La Liga )

Koeman: "Ich bin verantwortlich"

"Als Trainer bin ich verantwortlich. Wir müssen die Resultate verbessern und hart an uns arbeiten, vor allem in der Defensive. Aber auch in der Offensive müssen wir uns verbessern", erklärte Koeman nach der erneuten Niederlage.

Kurios: Bei den fünf schlechtesten Saisonstarts Barcas in diesem Jahrhundert stand viermal ein niederländischer Trainer an der Seitenlinie. Auch Louis van Gaal und Frank Rijkaard hatten so ihre Probleme am Anfang einer Spielzeit.